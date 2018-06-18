Игорь Акинфеев – о мяче ЧМ-2018: "Технологии все лучше. Скоро, наверное, с 50 метров начнут забивать"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отметил, что мяч, которым играют на чемпионате мира-2018, несильно отличается от других.

– Тяжело ли вратарю с этим мячом на турнире? Много голов издали...

– Знаю, что очень много было нареканий к этому мячу. В любом случае, мы ничего изменить не можем. Есть спонсор, который поставляет мячи на турниры. Здесь остается только не давать мячу залетать в ворота. С каждым годом технологии все лучше, и скоро, наверное, начнут забивать и с 50 метров. Мяч как мяч. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу