17:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игнашевич - самый возрастной футболист в истории сборных СССР и России, игравший на ЧМ


Защитник сборной России Сергей Игнашевич станет самым возрастным игроком, выходившим на поле в майке отечественной команды (СССР/Россия) на чемпионатах мира. 

Защитник армейцев в возрасте 38 лет и 335 дней выйдет в стартовом составе России в игре стартового матча мирового первенства 2018 года против Саудовской Аравии.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

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