Игнашевич дождался чемпионата мира и завершил карьеру

Защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.) объявил о завершении карьеры футболиста. 38-летний игрок отметил, что мог закончить с футболом и раньше, но хотел сыграть на домашнем чемпионате мира.

- Это вообще последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере, - заявил Игнашевич в интервью пресс-службе РФС. - Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. ЧМ был сильной мотивацией для меня.

Сейчас у меня чувство радости, успокоения. Потому что я заканчиваю на хоршей ноте - играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером. С настоящим тренером и футболистами, которые отдают себя полностью игре.

Всякое бывает в футбольной жизни. Но здесь никто не был недоволен - ни в раздевалке, ни на поле. Футболист счастлив, когда тебя окружают ребята, которые полностью выкладываются.

В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером. Пока такие мысли.

Игнашевич провел 127 матчей в составе сборной России. На клубном уровне выступал за "Спартак-Орехово", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА. Провел 707 матчей, большинство из которых - 541 - за армейцев.

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