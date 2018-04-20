Ибрагимович не входит в планы тренера сборной Швеции на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг сообщения о том, что нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может выступить на чемпионате мира-2018. 36-летний форвард завершил международную карьеру после вылета команды с чемпионата Европы-2016.

– Златан и несколько других игроков говорили, что не хотят играть за сборную после Евро-2016 во Франции, – цитирует Sportskeeda Андерссона. – Я уважаю их решение. Я не могу всерьез относиться к тому, о чем пишут СМИ и говорит сам Златан. Я могу отталкиваться от того, о чем мы говорили между собой.

Мы с ним говорили, он доходчиво объяснил мне, чего хочет. Я принял это. Ибрагимович не выходил на связь со мной по поводу чемпионата мира. Он не входит в планы команды на турнир. Это относится и к тем, кто отказался от выступлений за сборную ранее.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Швеции в группе F сыграет с Кореей (18 июня, Нижний Новгород), Германией (23 июня, Сочи) и Мексикой (27 июня, Казань).

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