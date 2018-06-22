Хуммельс пропустит матч со Швецией из-за травмы

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс не примет участия в матче группового этапа чемпионата мира против Швеции. 29-летний игрок испытывает проблемы с шеей.

- Хуммельс не сможет сыграть. Он не мог нормально тренироваться, - цитирует РИА Новости главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. - У нас еще есть время, но не думаю, что за ночь такая травма мышцы излечится.

Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит встретиться со Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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