19:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хуммельс пропустит матч со Швецией из-за травмы


Защитник сборной Германии  Матс Хуммельс не примет участия в матче группового этапа чемпионата мира против Швеции. 29-летний игрок испытывает проблемы с шеей.

- Хуммельс не сможет сыграть. Он не мог нормально тренироваться, - цитирует РИА Новости главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. - У нас еще есть время, но не думаю, что за ночь такая травма мышцы излечится.

Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит встретиться со Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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