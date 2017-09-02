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17:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хуммельс - о нацистских кричалках: "Мы хотим полностью оградиться от таких фанатов"


Защитник сборной Германии Матс Хуммельс​ после матча отборочного турнира чемпионата мира против Чехии (2:1) раскритиковал поведение болельщиков. Во время встречи немецкие болельщики оскорбляли нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, Немецкий футбольный союз, скандировали лозунги с националистическим подтекстом, использовали пиротехнику и мешали исполнению гимнов.

– Это просто катастрофа, – цитирует Хуммельса morgenpost.de. – Болельщики начали себя плохо вести уже во время минуты молчания перед матчем. Потом они оскорбляли Вернера и распевали эти ужасные кричалки.

Мы хотим полностью оградиться от таких фанатов. Это не болельщики сборной Германии, это хулиганы. Их не должно быть на стадионах.

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