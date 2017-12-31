Хулен Лопетеги: "Краснодар - один из лучших городов для базирования во время чемпионата мира"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о том, почему национальная команда решила базироваться в Краснодаре во время чемпионата мира-2018. Он сказал, что город полностью устроил его с точки зрения тренировочной инфраструктуры.

– Заметил ли атмосферу чемпионата мира в России? Да, например, в день жеребьевки в Москве, - цитирует AS Лопетеги. - Мы провели четыре напряженных дня, но все было отлично организовано. Чемпионат мира – большое событие для России.

Мы проанализировали возможные варианты для размещения сборной на турнире и приняли решение, что Краснодар – один из лучших городов для нас. Он полностью устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры. Там позволяет готовиться и база, и климат. Кроме того, мы брали в расчет расстояния при перелетах.

Мы понимаем, что в Краснодаре не будет матчей чемпионата мира. Но если посмотреть с другой стороны, то у города были плюсы, которые и привлекли нас. То, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас.