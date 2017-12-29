Хулен Лопетеги: "Диегу Коста может попасть на чемпионат мира"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что для форварда "Атлетико" Диегу Косты двери в национальную команду не закрыты. Форвард не играл в первой части сезона, поскольку "Атлетико" не имел права регистрировать новичков.

– Это игрок, который всегда проявлял себя хорошо и был конкурентоспособным всякий раз, попадая в сборную, – цитирует A Bola Лопетеги. – Мы следим за ним и сейчас. Предстоящие полгода будут очень важными для него и команды. Если он будет хорош, то попадет на чемпионат мира.