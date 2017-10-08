Хуб Стевенс: "Сборной Голландии нечего искать на чемпионате мира-2018"

Бывший главный тренер сборной Голландии Хуб Стевенс после победы команды над Белоруссией (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года отметил, что команде нужно было забивать больше. Он также добавил, что у голландцев нет шансов выйти в основную часть мирового первенства.

– Результат матча против Белоруссии не был плохим, но нужно было много забивать, – приводит Telegraaf слова Стевенса. – Нашей команде нечего искать на чемпионате мира.

Я уже говорил, что нам будет трудно пройти квалификацию, что и происходит сейчас. Во вчерашней встрече было мало агрессии. Наша команда в принципе тренируется не достаточно агрессивно.

Напомним, что Голландия имеет лишь теоретические шансы попасть на ЧМ-2018. Для этого ей нужно обыграть Швецию с разницей более чем в шесть мячей.