Хосе Нестор Пекерман: "Колумбия надеется выступить лучше, чем на ЧМ-2014"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман выразил надежду, что его команда сможет выступить на чемпионате мира-2018 лучше, чем четыре года назад в Бразилии. Колумбийцы на ЧМ-2014 дошли до четвертьфинала, где проиграли хозяевам турнира (1:2).

- Надеемся показать лучший результат, чем на чемпионате мира в Бразилии, - цитирует ТАСС Пекермана. - Я рад, что мы во второй раз подряд оказались на чемпионате мира. У нас сейчас более молодая команда, чем была в Бразилии, мы идем правильным путем, у нас идеальное сочетание опыта и молодости. Опытные игроки помогают мне создать команду.

Мы можем варьировать состав команды. Чемпионат мира проходит в конце сезона, и футболисты достаточно устали, бывает, что некоторых игроков что-то беспокоит. Но мы постепенно нашли свой ритм, думаю, что все игроки немного восстановились, все идет по плану.

Первый матч сборная Колумбии проведет против Японии 19 июня.

Колумбия - Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)