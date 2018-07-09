11:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорватскому болельщику слова Виды напомнили выражения националистов


Поведение защитника сборной Хорватии  Домагоя Виды после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 вызвало неоднозначную реакцию среди хорватских болельщиков. Напомним, Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Огненом Вукоевичем на камеру выкрикнули "Слава Украине!" После этого Вида подчеркнул, что это была шутка, а ФИФА ограничилась вынесением предупреждения игроку.

– Усташи неуклонно пытаются протолкнуть свои фашистские послания за пределы своего кружка, – написал на сайте Dnevno хорватский болельщик Домагой Бенчец, напомнивший о националистическом революционном движении, которое официально функционировало в Хорватии до 1945 года. – Но в цивилизованном культурном мире это уже не проходит. Виде следовало бы выбросить эту чушь из головы, которую они с Вукоевичем поддерживают.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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