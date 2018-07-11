Хорватия - первая в истории сборная, выигравшая три 120-минутных матча на ЧМ

Сборная Хорватии стала первой в истории командой, сумевшей выиграть три матча с дополнительным временем на одном чемпионате мира. В 1/8 финала ЧМ-2018 хорваты победили Данию (1:1, пенальти - 3:2), в четвертьфинале - Россию (2:2, пенальти - 4:3), а в полуфинале - Англию (2:1 д.в.).

Ранее три 120-минутных матча играли Бельгия на ЧМ-1986 (4:3 в 1/8 финала с СССР, 1:1, пенальти - 5:4 в четвертьфинале с Испанией и 2:4 с Францией в матче за третье место), Англия на ЧМ-1990 (1:0 в 1/8 финала с Бельгией, 3:2 четвертьфинале с Камеруном, 1:1, пенальти - 3:4 в полуфинале с Германией) и Аргентина на ЧМ-2014 (1:0 в 1/8 финала со Швейцарией, 0:0, пенальти - 4:2 в полуфинале с Голландией и 0:1 в финале с Германией).

Таким образом, Хорватия также стала второй в истории, кто провел три 120-минутных матча подряд и единственной, кто смог их выиграть.

В финале соперником Хорватии станет Франция.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь