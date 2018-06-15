Хорхе Сампаоли: "Люблю Лопетеги. Удивился, когда его уволили из сборной Испании"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что главная звезда его команды Лионель Месси отлично готов к турниру. Также он выразил удивление произошедшим в сборной Испании, которая рассталась с главным тренером Хуленом Лопетеги за день до старта чемпионата мира-2018. Лопетеги был назначен главным тренером "Реала", вместо него Испанию принял Фернандо Йерро.

– Что знаете про Исландию?

– Что ее капитан восстановился от травмы. Что нам трудно будет создавать голевые возможности, потому что соперник действует очень плотно и контратакует. Тем не менее, мы давно готовились именно к этому матчу.

– Как готов к турниру Месси? На него оказывается серьезное давление. Говорят, что нынешний чемпионат мира – последний для него.

– Очень хорошо! С нетерпением ждет первых игр. Он вполне может осуществить свою мечту. Сами понимаете, какую. Это очень хороший игрок, умелый. Не думаю, что он испытывает давление. Он просто играет и приносит счастье болельщикам. Не думаю, что для него это последний чемпионат мира. Он сам решит, до каких пор будет выступать за национальную команду. Лионель – гений!

– Испания неожиданно уволила тренера до старта турнира. Что об этом думаете?

– Я был удивлен, честно. За два дня до первого матча федерация потеряла тренера. Не буду судить о вещах, которые не знаю. Уважаю федерацию, люблю Лопетеги. Не знаю, почему допустили такую ситуацию. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу