Хорхе Сампаоли: "Аргентине нужно одержать пять побед, чтобы дойти до финала. Завтра будет первая"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на пресс-конференции перед игрой ЧМ-2018 против Нигерии отметил, что команда настроена победить во вторник и добраться до финала.

- В игре с хорватами Месси касался мяча реже, чем вратарь Кабальеро.

- Матч сложился для Лео тяжело, потому что ему почти не доставлялся мяч из центра поля - и это была ошибка моей стратегии. Мы пытаемся улучшить это, чтобы завтра подобного не произошло.

- После игры с Хорватией вы сказали, что некоторые ваши идеи не работали. Почему? И что нужно изменить, чтобы они начали работать?

- Это был закрытый матч. Я пересматривал его потом - думаю, мы доминировали, а соперник играл на контратаках. В чем-то нам не повезло. У Аргентины впереди пять матчей, которые нужно выиграть, чтобы дойти до финала. Завтра будет первый из них. (Егор БЫЧКОВ)

Матч Нигерия – Аргентина состоится 26 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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