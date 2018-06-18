Хомуха назвал отличительные черты Головина

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха посоветовал всем молодым отечественным игрокам брать пример с полузащитника национальной команды и ЦСКА Александра Головина. Специалист назвал отличительные черты 22-летнего игрока.



- У Головина были все предпосылки для того, чтобы выйти на высочайший уровень, - приводят "Известия" слова Хомухи. - Александр серьезно относится к делу. Его отличительные черты - сильный характер и работоспособность.



Он очень много работал над собой, часто оставался после тренировок, совершенствуя те навыки, над которыми ему советовали работать тренеры. За счет этого он не только смог пробиться в состав ЦСКА, когда на его позиции выступал Роман Еременко, а затем Роман Широков, но и ярко проявить себя на международной арене.



Всем молодым футболистам надо брать пример с Саши и в первую очередь думать о футболе, а потом обо всем остальном.

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