Хиддинк может приехать в Россию на ЧМ-2018 главным тренером команды-участницы турнира

Как стало известно "СЭ", бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может приехать на чемпионат мира-2018 в качестве главного тренера Австралии, которую он уже тренировал и вывел из группы на ЧМ-2006. После окончания отборочного цикла пост главного тренера команды с Зеленого континента стал вакантным, и сейчас федерация футбола страны ведет переговоры с Хиддинком.

Последним местом работы 71-летнего специалиста был "Челси", с которым он занял 10-е место в премьер-лиге в сезоне-2015/16, приняв команду в декабре. До этого Хиддинк работал со сборной Голландию, из которой он был уволен по ходу отборочного турнира Евро-2016. Голландцы в итоге не смогли пройти квалификацию.