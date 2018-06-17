Хавьер Эрнандес - о победе над Германией: "Мы выиграли и счастливы"

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес заявил, что рад победе своей команды над Германией. Мексиканцы обыграли немцев в первом матче группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.

- Мы очень рады, что завоевали три очка. Это отличный результат для нашей страны. Но не нацеливались специально на Германию, силы остались и на другие матчи.

- Хотите выиграть все три встречи в группе?

- Конечно! У нас такой менталитет – стремиться только к победе. Теперь нужно исправить ошибки, и провести такой же мощный матч с Южной Кореей.

- Не считаете, что могли бы и крупнее выиграть?

- Не знаю, выиграли и счастливы.

- Команда немного сбавила во втором тайме. Специально отдали преимущество Германии?

- Вопросы по тактике лучше адресовать нашему тренеру. Мы же только подчиняемся его указаниям. Если он скажет прыгнуть головой на мяч и остановить его, так и сделаем. С Осорио мы стали единой командой, скромной, с позитивным мышлением.

- Что скажете о сборной России, которая в первом матче забила пять мячей?

- Очень хорошо сыграли. Отличный результат, лучший, если говорить о количестве забитых мячей. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Сборная Мексики выступает в группе F. Ей предстоит встретиться с Кореей (23 июня, Ростов) и Швецией (27 июня, Екатеринбург).

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