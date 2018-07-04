09:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Харри Магуайр: "Победа над Колумбией должна сделать нас сильнее"


Защитник сборной Англии Харри Магуайр - о матче со сборной Колумбии (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Мы 90 минут контролировали игру и чувствовали себя уверенно, но в итоге пропустили со стандарта уже в добавленное время. Эта ошибка могла стоить нам победы, поэтому нужно сделать все, чтобы избежать повторения подобной ситуации, - цитирует футболиста "Р-Спорт". - Но в каком-то смысле такая победа должна сделать нас сильнее, мы показали характер, и в непростой ситуации все-таки сделали результат.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180704/1138921580.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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