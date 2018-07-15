Харри Кейн стал обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018

"Золотая бутса", награда которая вручается лучшему бомбардиру чемпионата мира, на турнире в России досталась 24-летнему форварду сборной Англии Харри Кейну.

На чемпионате мира-2018 игрок забил 6 голов в 6 матчах.



По четыре мяча на свой счет записали португалец Криштиану Роналду, россиян Денис Черышев, бельгиец Ромелу Лукаку и французы Кильян Мбаппе и Антуан Гризманн.

В 2014 году "Золотая бутса" досталась колумбийцу Хамесу Родригесу (6 голов), в 2010 году - Томасу Мюллеру (5 голов), в 2006 – немцу Мирославу Клозе (5), в 2002 - бразильцу Роналдо (8).

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