Харри Кейн: "Спасибо всем, кто поддерживал меня и в горести и в радости"

Форвард Харри Кейн, назначенный капитаном сборной Англии на чемпионат мира-2018, отметил, что осознает всю возложенную на него ответственность.

- Это очень важный день для меня. Для меня очень много значит то, что меня назначили капитаном сборной Англии, - написал Кейн в своем Инстаграме. - Огромное спасибо моей семье, друзьям и фанатам, которые поддерживали меня и в горести и в радости.



Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Англичане в гурппе G сыграют со сборными Бельгии, Панамы и Туниса​.