Кейн назначен капитаном сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн назначен капитаном команды на чемпионате мира-2018. Об этом сообщается в официальном Твиттере национальной сборной.

В сезоне-2017/18 24-летний Кейн в составе "Тоттенхэма" провел 48 матчей, забил 41 гол и отдал четыре результативных паса. За сборную форвард сыграл в четырех встречах, отправив четыре мяча в ворота соперников.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии в гурппе G сыграет с командами из Бельгии, Панамы и Туниса​.

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