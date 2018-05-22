Кейн назначен капитаном сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн назначен капитаном команды на чемпионате мира-2018. Об этом сообщается в официальном Твиттере национальной сборной.
В сезоне-2017/18 24-летний Кейн в составе "Тоттенхэма" провел 48 матчей, забил 41 гол и отдал четыре результативных паса. За сборную форвард сыграл в четырех встречах, отправив четыре мяча в ворота соперников.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии в гурппе G сыграет с командами из Бельгии, Панамы и Туниса.
It's confirmed. @HKane will be our captain for the @FIFAWorldCup.– England (@England) 22 мая 2018 г.
We're live with the man himself and @GarethSouthgate right now: https://t.co/w1Bq1YL2Ns
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