Хамес Родригес: "Надеюсь, Колумбия дойдет до полуфинала ЧМ-2018"

Полузащитник "Баварии" и сборной Колумбии Хамес Родригес выразил надежду, что он вместе с национальной командой сможет дойти до полуфинала чемпионата мира-2018. Он также добавил, что хочет провести удачный турнир.

– Попадание на чемпионат мира было целью, которая приблизила меня к мечте – выиграть Кубок мира. Это сложно, но потому и нужны мечты, нужно мечтать, – приводит Elespectador слова Хамеса. – Надеюсь, мы сможем дойти до полуфинала чемпионата мира. Хочу провести отличный турнир.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Колумбии уже обеспечила себе участие в турнире.

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