ЧМ-2018. Кто попадает в стыковые матчи

Сборная Словакии заняла второе место в группе F отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команда набрала 12 очков, кроме матчей с Мальтой, ставшей последней. Эти результаты учитываются при сравнении вторых команд отбора. Сборная с худшими показателями не попадет в стыковые поединки.

После этого стали известны четыре участника "стыков". Это Дания, Италия, Северная Ирландия и Греция. Греки формально еще не заняли второе место, но в последнем туре примут на своем поле Гибралтар. Эти команды не опустятся ниже Словакии. Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария). Стать "лишней" сборной рискуют команды групп D (Сербия, Уэльс) и I (Хорватия). Если Украина обыграет хорватов в последнем туре, то точно попадет в стыки.