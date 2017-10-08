ЧМ-2018. Кто попадает в стыковые матчи

Сборная Словакии заняла второе место в группе F отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команда набрала 12 очков, кроме матчей с Мальтой, ставшей последней. Эти результаты учитываются при сравнении вторых команд отбора. Сборная с худшими показателями не попадет в стыковые поединки.
После этого стали известны четыре участника "стыков". Это Дания, Италия, Северная Ирландия и Греция. Греки формально еще не заняли второе место, но в последнем туре примут на своем поле Гибралтар. Эти команды не опустятся ниже Словакии. Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария). Стать "лишней" сборной рискуют команды групп D (Сербия, Уэльс) и I (Хорватия). Если Украина обыграет хорватов в последнем туре, то точно попадет в стыки.
|
Команда
|
М
|
О
|
+/-
|
Португалия
|
7
|
18
|
18
|
Дания
|
8
|
14
|
7
|
Италия
|
7
|
14
|
3
|
Швеция
|
7
|
13
|
10
|
Сев.Ирландия
|
7
|
13
|
5
|
Греция
|
8
|
13
|
4
|
Словакия
|
8
|
12
|
5
|
Уэльс
|
7
|
11
|
4
|
Хорватия
|
7
|
11
|
2
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Украины (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Словакии (Футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мальты
- Сборная Уэльса
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- сборная Северной Ирландии
- Сборная Гибралтара