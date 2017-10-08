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21:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ЧМ-2018. Кто попадает в стыковые матчи


Сборная Словакии заняла второе место в группе F отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команда набрала 12 очков, кроме матчей с Мальтой, ставшей последней. Эти результаты учитываются при сравнении вторых команд отбора. Сборная с худшими показателями не попадет в стыковые поединки.

После этого стали известны четыре участника "стыков". Это Дания, Италия, Северная Ирландия и Греция. Греки формально еще не заняли второе место, но в последнем туре примут на своем поле Гибралтар. Эти команды не опустятся ниже Словакии. Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария). Стать "лишней" сборной рискуют команды групп D (Сербия, Уэльс) и I (Хорватия). Если Украина обыграет хорватов в последнем туре, то точно попадет в стыки.

Команда

М

О

+/-

Португалия

7

18

18

Дания

8

14

7

Италия

7

14

3

Швеция

7

13

10

Сев.Ирландия

7

13

5

Греция

8

13

4

Словакия

8

12

5

Уэльс

7

11

4

Хорватия

7

11

2

 

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