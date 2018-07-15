Хацкевич пожелал удачи сборной Хорватии и Виде

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич пожелал удачи сборной Хорватии в финале чемпионата мира-2018 против Франции. В составе "шашечных" выступает защитник украинской команды Йосип Пиварич, а также бывший игрой клуба Домагой Вида.

- В первую очередь, хочется пожелать Пиваричу, Виде, а также всем хорватам выиграть чемпионат мира, - приводит Footboom слова Хацкевича. - После мундиаля Пиварич получит 10-12 дней отдыха, а потом ждем его в Киеве.

Напомним, Вида во время ЧМ-2018 попал в политический скандал. Игрок после четвертьфинала с Россией (2:2, 4:3 по пен.) на камеру произнес лозунг "Слава Украине".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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