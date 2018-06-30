Guardian включила Головина в символическую сборную группового турнира ЧМ-2018

Британское издание Guardian представило собственную версию символической сборной группового турнира чемпионата мира-2018. В число 11 лучших игроков первой части турнира вошел полузащитник сборной России Александр Головин.

22-летний хавбек принял участие в двух матчах из трех на старте мирового первенства. 22-летний хавбек во встрече с Саудовской Аравией (5:0) забил гол, а также сделал две голевые и одну предголевую передачу. В игре с Египтом (3:1) он не отметился результативными действиями.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Алиреза Бейранванд (Иран) - Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция) - Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич, Иван Ракитич (оба – Хорватия), Александр Головин (РОССИЯ), Иско (Испания) – Харри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Отметим, что ранее Головин вошел в топ-10 игроков группового турнира ЧМ-2018 по версии Telegraph и символическую сборную первой части мирового первенства по версии WhoScored. Также игру полузащитника оценил портал Bleacher Report, назвавший его одним из пяти лучших атакующих хавбеков на этом турнире.

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