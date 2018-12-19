Григорий Иванов: "Все смеялись с Мутко, но его речь помогла выиграть право проведения ЧМ-2018"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что негативно относится к решению Виталия Мутко уйти с поста главы РФС. Об этом было объявлено сегодня, исполнять обязанности главы организации будет глава РПЛ Сергей Прядкин. Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля.

- К решению Виталия Мутко уйти отнесся отрицательно. Что ни говори, но многие не понимают, что Виталий Леонтьевич сделал для российского футбола, - приводит "РИА Новости" слова Иванова. - Он блестяще провел чемпионат мира, то, что турнир прошел в России, во многом его заслуга. А его речь на английском языке со сцены на выборах страны-хозяйки? Все смеялись, но эта речь была плюсом для нашей страны.

Мутко знает и понимает футбол, живет им. И сейчас для всего нашего футбола это потеря, без него будет тяжеловато, ведь он столько всего сделал. Думаю, далеко Виталий Леонтьевич не уйдет от футбола. Даже последний год, когда он не исполнял обязанности президента РФС, мы знали, что он всегда рядом, держит руку на пульсе.