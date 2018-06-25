Готов ли Салах играть за сборную. Ответ тренера команды

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер отметил, что нападающий Мохамед Салах очень важен для команды. Ранее телеканал CNN сообщил, что форвард может уйти из египетской команды.

- Нет сомнений, что Мо очень важен для команды, - приводит Belfast Telegrapf слова Купера. - Он всегда был для нас значимым игроком, так же, как и в премьер-лиге. Если бы он полностью восстановился к первому матчу, это, кончено, было бы хорошо.

Конечно, он - прирожденный бомбардир, Салах может внести свой вклад в победу. Не знаю, что было бы. Это как смотреть на хрустальный шар. Если бы не его травма, безусловно, это было бы преимуществом для нас, но у Мо было повреждение.

Египтяне, лишившиеся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проведут заключительный матч группового этапа против Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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