Гости отказались приходить на свадьбу из-за того, что невеста запретила им смотреть футбол

Часть гостей отказалась приходить на свадьбу в Англии, из-за того что невеста запретила им смотреть матч 1/4 финала ЧМ-2018 Англия - Швеция, сообщает британское издание Mirror.

Невеста предупредила приглашенных, что свадьба будет "зоной, свободной от футбола". Также она отметила, что не разрешает им смотреть игру на мобильных телефонах и других гаджетах. В ответ некоторые из тех, кого пригласили на торжество, отказались от посещения свадьбы.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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