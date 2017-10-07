Голландия вырвала победу у Белоруссии и может попасть в "стыки", если победит Швецию с разницей в 7 голов

Голландия обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 3:1. Отметим, что два гола голландцы провели в заключительную десятиминутку. Игру из-за травмы пропускал голландский хавбек "Спартака" Квинси Промес. В составе Белоруссии на поле появились хавбек "Тосно" Александр Карницкий и Сергей Баланович из "Амкара". Последний стал автором голевой передачи на Максима Володько. В поединке также приняли участие четыре футболиста, ранее защищавшие цвета российских клубов: Сергей Политевич (экс-"Крылья Советов"), Иван Маевский (экс-"Анжи"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург") и Игорь Стасевич (экс-"Волга").
Финалисты ЧМ-2010 и бронзовые призеры ЧМ-2014 сохраняют математические шансы на попадание в финальную стадию турнира в России. Для этого в заключительном туре им необходимо побеждать дома Швецию с разницей не менее 7 голов.
Напомним, что шведы сегодня существенно улучшили разницу забитых и пропущенных мячей, разгромив Люксембург 8:0.
В другом матче Франция победила Болгарию. Капитаном болгар в поединке был защитник "Амкара" Петар Занев, а также на поле вышел экс-игрок "Кубани" и "Динамо" Станислав Манолев. Для попадания на ЧМ-2018 французам в последнем туре достаточно обыграть дома Белоруссию. Болгары же лишились математических шансов выйти в финальную стадию чемпионата мира.
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Болгарии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Люксембурга
- Квинси Промес
- Станислав Манолев
- Сергей Баланович
- Иван Маевский
- Петар Занев
- Игорь Стасевич
- Станислав Драгун
- Максим Володько
- Сергей Политевич
- Александр Карницкий
mk511
Не реально
23:50
Jean4
С разницей в 7 голов? "Спасибо" Люксембургу за чистоту футбола =)
23:49
hyperion
7:1 или 8:2 голландцев не устроит - тогда у них со шведами будет одинаковая разница, но у скандинавов будет больше забитых мячей. Нужна победа с разницей 7 мячей и более.
23:48