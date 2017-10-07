Голландия вырвала победу у Белоруссии и может попасть в "стыки", если победит Швецию с разницей в 7 голов

Голландия обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 3:1. Отметим, что два гола голландцы провели в заключительную десятиминутку. Игру из-за травмы пропускал голландский хавбек "Спартака" Квинси Промес. В составе Белоруссии на поле появились хавбек "Тосно" Александр Карницкий и Сергей Баланович из "Амкара". Последний стал автором голевой передачи на Максима Володько. В поединке также приняли участие четыре футболиста, ранее защищавшие цвета российских клубов: Сергей Политевич (экс-"Крылья Советов"), Иван Маевский (экс-"Анжи"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург") и Игорь Стасевич (экс-"Волга").

Финалисты ЧМ-2010 и бронзовые призеры ЧМ-2014 сохраняют математические шансы на попадание в финальную стадию турнира в России. Для этого в заключительном туре им необходимо побеждать дома Швецию с разницей не менее 7 голов.

Напомним, что шведы сегодня существенно улучшили разницу забитых и пропущенных мячей, разгромив Люксембург 8:0.

В другом матче Франция победила Болгарию. Капитаном болгар в поединке был защитник "Амкара" Петар Занев, а также на поле вышел экс-игрок "Кубани" и "Динамо" Станислав Манолев. Для попадания на ЧМ-2018 французам в последнем туре достаточно обыграть дома Белоруссию. Болгары же лишились математических шансов выйти в финальную стадию чемпионата мира.