Гол Шачири принес Швейцарии победу над Сербией

Сборная Сербии в Калининграде уступила сборной Швейцарии (1:2) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018.

У сербов ударом головой счет открыл Александр Митрович. Швейцарцы отыгрались благодаря точному удару Гранита Джаки, а в концовке Джердан Шачири принес победу своей команде. В составе сборной Сербии в стартовом составе вышел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, а у швейцарцев в число основных игроков попал экс-футболист ЦСКА Стивен Цубер.

Сборная Швейцарии набрала четыре очка и занимает второе место в группе Е. Столько же у сборной Бразилии, которая лидирует благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. У сербов три очка и третье место. Последней идет сборная Коста-Рики, которая не набрала ни одного очка и потеряла шансы выйти в плей-офф.

27 июня пройдут матчи Сербия - Бразилия и Швейцария - Коста-Рика.

Чемпионат мира-2018

Группа Е

Сербия – Швейцария – 1:2 (1:0)

Голы: Митрович, 5 (1:0). Джака, 52 (1:1). Шачири, 90 (1:2).

Сербия: Стойкович, Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов, Тадич, Матич, Миливоевич (Радоньич, 81), Милинкович-Савич, Костич (Ляич, 64), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Шачири, Джака, Бехрами, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер (Дрмич, 90+4), Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 34. Миливоевич, 39. Матич, 45+2. Митрович, 87. Шачири, 90.

Судьи: БРИХ, Борш, Лупп (все Германия).

ВАР: ЦВАЙЕР, Данкерт (все Германия), Астроса (Чили), Тюрпен (Франция).

22 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 33167 зрителей.

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