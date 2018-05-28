Гол Балотелли помог Италии обыграть Саудовскую Аравию в первом матче Манчини

Сборная Италии в товарищеском матче победила Саудовскую Аравию (2:1). В составе итальянцев отличились Марио Балотелли (впервые с 2014 года) и Андреа Белотти.

Эта встреча стала первой для Италии под руководством экс-тренера "Зенита" Роберто Манчини. С первых минут у итальянцев на поле вышел еще один бывший представитель питерской команды защитник Доменико Кришито. 31-летний футболист отыграл почти весь матч.

На ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии сыграет в группе A, где ее соперниками станут Россия (14 июня), Уругвай (20 июня) и Египет (25 июня).

Товарищеский матч

Италия - Саудовская Аравия - 2:1 (1:0)

Голы: Балотелли, 21 (1:0). Белотти, 68 (2:0). Аль-Шехри, 72 (2:1).

Италия: Доннарумма, Кришито (Де Шильо, 88), Бонуччи, Романьоли, Дзаппакоста, Флоренци (Бонавентура, 67), Жоржинью, Пеллегрини (Кристанте, 73), Балотелли (Белотти, 58), Инсинье (Кьеза, 84), Политано (Верди, 73).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, О.Хавсави (Али Аль-Болеахи, 84), Аль-Шахрани, Отман Хавсави (М.Хавсави, 90+4), Аль-Харби, Аль-Фарадж (Аль-Могави, 90+3), Атиф, Аль-Джассим, Аль-Шехри, Кану (Аль-Давсари, 46), Ассири (Аль-Муваллад, 69).

Судья: Шерер (Швейцария).

28 мая. Санкт-Галлен. Стадион Kybunpark.

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