Гол Балотелли помог Италии обыграть Саудовскую Аравию в первом матче Манчини

Сборная Италии в товарищеском матче победила Саудовскую Аравию (2:1). В составе итальянцев отличились Марио Балотелли (впервые с 2014 года) и Андреа Белотти.
Эта встреча стала первой для Италии под руководством экс-тренера "Зенита" Роберто Манчини. С первых минут у итальянцев на поле вышел еще один бывший представитель питерской команды защитник Доменико Кришито. 31-летний футболист отыграл почти весь матч.
На ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии сыграет в группе A, где ее соперниками станут Россия (14 июня), Уругвай (20 июня) и Египет (25 июня).
Товарищеский матч
Италия - Саудовская Аравия - 2:1 (1:0)
Голы: Балотелли, 21 (1:0). Белотти, 68 (2:0). Аль-Шехри, 72 (2:1).
Италия: Доннарумма, Кришито (Де Шильо, 88), Бонуччи, Романьоли, Дзаппакоста, Флоренци (Бонавентура, 67), Жоржинью, Пеллегрини (Кристанте, 73), Балотелли (Белотти, 58), Инсинье (Кьеза, 84), Политано (Верди, 73).
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, О.Хавсави (Али Аль-Болеахи, 84), Аль-Шахрани, Отман Хавсави (М.Хавсави, 90+4), Аль-Харби, Аль-Фарадж (Аль-Могави, 90+3), Атиф, Аль-Джассим, Аль-Шехри, Кану (Аль-Давсари, 46), Ассири (Аль-Муваллад, 69).
Судья: Шерер (Швейцария).
28 мая. Санкт-Галлен. Стадион Kybunpark.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/friendly/fbl_match-italiya-saudovskaya-araviya-277605/
shpasic
ну, некоторые умудряются от Катара два получать.
00:14
Баск
Удивила Саудовская Аравия. В этой игре выглядела очень слабой командой. Но, ВЕЛИКИЙ МАНЧИНИ даже от этой командочки умудрился гол получить. Балотелли вообще самый ленивый игрок в мире, умудрившийся забить гол. Скоро Манчини посадит Балотелли на скамейку и будет жаловаться, что некому голы забивать.
00:10
Spchamp1979
А это правда, что у Манчини очко вибрирует от российских зенитовских талантов?
23:58 28 мая