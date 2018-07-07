21:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Глушаков пообещал побриться налысо в случае победы сборной России над Хорватией


Полузащитник "Спартака"  Денис Глушаков пообещал, что побреется налысо, если сборная России обыграет Хорватию в сегодняшнем матче 1/4 финала чемпионата мира.

Рядовой болельщик из Миллерово Денис Глушаков верит в сборную России. Друзья, если побеждаем - после игры бреют меня налысо, - написал хавбек в своем Инстаграме.

 

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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