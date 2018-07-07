Глушаков пообещал побриться налысо в случае победы сборной России над Хорватией

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пообещал, что побреется налысо, если сборная России обыграет Хорватию в сегодняшнем матче 1/4 финала чемпионата мира.
- Рядовой болельщик из Миллерово Денис Глушаков верит в сборную России. Друзья, если побеждаем - после игры бреют меня налысо, - написал хавбек в своем Инстаграме.
Рядовой болельщик из Миллерово Денис Глушаков верит в сборную России. Друзья, если побеждаем - после игры бреют меня налысо. #ЛысинаПобеды #сборнаяроссии #вперед #россия #команда #чм2018 #чемпионатмира #repost #москва #moscow #worldcup2018 #worldcup #fifa #фифа #впередроссия #чемпионатмирапофутболу2018 #воробьевыгоры #спартак #стадионоткрытиеарена #фишт #стадионфишт