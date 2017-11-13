Главный тренер Швейцарии: "Нашим фанатам стоит поучиться у болельщиков Северной Ирландии"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович разочарован поведением болельщиков на "Сент Якоб-Парк" во время стыкового матча против Северной Ирландии (0:0). Нападающий национальной команды Харис Сеферович был заменен под свист трибун. Напомним, что в первой встрече швейцарцы выиграли со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Петковича вышли на чемпионат мира-2018.

- Сожалею, что так произошло, - цитирует Fourfourtwo Петковича. - Нам следует поучиться у болельщиков Северной Ирландии. Но я не хочу разжигать споры. Давайте насладимся этим моментом и осознаем, что мы точно поедем в Россию.