Главный тренер сборной Испании перенес объявление состава на ЧМ-2018 из уважения к Иньесте

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги перенес объявление состава на команды чемпионат мира-2018 на 21 мая из уважения к полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте, утверждает AS. Изначально планировалось, что заявка команды будет объявлена 18 мая.

На этот же день запланированы проводы 34-летнего хавбека из каталонского клуба. С учетом выступлений за "молодежку", он провел в составе сине-гранатовых 22 года.

Лопетеги, перенеся оглашение состава, решил не отвлекать внимание общественности и СМИ от Иньесты, чей гол принес Испании звание чемпионов мира 2010 года на турнире в ЮАР.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко.

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