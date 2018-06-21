Главный тренер Перу: "Мне не в чем упрекнуть моих игроков"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека заявил, что его игроки сделали все возможное для успешного выступления на чемпионате мира. Сегодня перуанцы уступили Франции (0:1) и лишились шансов на выход в плей-офф.

- Мы, конечно, надеялись на другой результат, но я рад тому, что команда выложилась на поле, как отработала, - цитирует "Р-Спорт" Гареку. - Мы должны закончить этот турнир ради болельщиков на победоносной ноте. Мне не в чем упрекнуть игроков. Мы пытались сделать все возможное для победы в сыгранных встречах, но Франция заслужила победу. Мы неплохо поработали в этом матче, были у нас моменты, мы неплохо действовали на поле. Это все станет уроком для нас.

Напомним, в первом туре группового этапа перуанцы проиграли Дании с минимальным счетом. На турнире подопечным Гарека осталось провести один матч – против Австралии, которая еще не потеряла шансов на 1/8 финала чемпионата мира. Встреча пройдет 26 июня в Сочи.

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