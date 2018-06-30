Главный тренер Дании: "В матче с Хорватией мы должны атаковать больше, чем в предыдущих играх"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии заявил, что его команде надо больше атаковать, но и не забывать о защите. Встреча датчан и хорватов пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

- У нас очень много хороших игроков, у нас команда, из-за этого мы так далеко и прошли на чемпионате мира, - цитирует "Р-Спорт" Харейде. - Сборная Хорватии – искусная команда, но вы увидите нашу команду. Мы покажем другую игру, если мы хотим прогрессировать. Мы должны защищаться, но и атаковать больше, чем в предыдущих играх. 1/8 финала? Это самое лучшее достижение из тех, что было раньше. Мы пишем историю датского футбола, но я хочу подчеркнуть, что наша команда может играть по-разному.

Франция - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород