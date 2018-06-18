18:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Глава правительства области восхищен первым матчем ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде


Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин остался доволен первым матчем чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде. В городе сегодня состоялась игра Швеция - Корея (1:0).

- Фантастические эмоции и впечатления, особенно от того, что это происходит у нас, на стадионе "Нижний Новгород", - цитирует ТАСС Никитина. - Ощущение, что Нижний Новгород сегодня стал шведским городом, настолько много шведских болельщиков, половина стадиона в желтом цвете, постоянные крики поддержки. Южнокорейцы тоже не отставали и сильно поддерживали свою команду, здорово, что праздник футбола наконец-то пришел в наш город, всех поздравляю с этим замечательным событием.

Швеция - Корея

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5301821

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