Глава Мордовии: сборная Панамы стала родной для жителей Саранска

Глава республики Мордовия Владимир Волков заявил, что игроки сборной Панамы, базирующейся в Саранске, стали родными для всех жителей города.

- Глядя на перуанцев на улицах Саранска, я чувствую большой праздник и большое удовлетворение от того, что наши усилия не напрасны, - цитирует РИА Новости Волкова. - Но болеть помимо сборной России я буду в первую очередь за Панаму, она у нас располагается, ребята стали для нас, жителей республики, своими, родными.

Он также добавил, что в городе удалось создать праздничное настроение.

- Атмосфера очень положительная, настоящий праздник и на площади Тысячелетия, и на Фестивале болельщиков, и на улицах Саранска. Нам удалось создать праздничное настроение, это самое главное. Это то, чего мы хотели и к чему стремились. С организацией матчей мы справимся, и сегодняшний матч пройдет, уверен, успешно, - сказал Волков.

Сборная Панамы сыграет в группе G с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).