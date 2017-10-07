Глава футбольной полиции Великобритании: "Российские болельщики представляют угрозу для посетителей ЧМ-2018"

Глава подразделения футбольной полиции Великобритании Марк Робертс отметил, что в России существует проблема с фанатскими группировками. Кроме того, он предостерег болельщиков сборной Англии от организации беспорядков.

- Российские болельщики представляют серьезную угрозу для посетителей чемпионата мира-2018, хотя власти пытаются снизить уровень насилия среди них, - цитирует The Telegraph Робертса. - Мероприятия английских болельщиков в общественных местах будут сопровождаться жесткой реакцией местных полицейских.