Уличная атлетика при поддержке Datsun
08:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Глава футбольной полиции Великобритании: "Российские болельщики представляют угрозу для посетителей ЧМ-2018"


Глава подразделения футбольной полиции Великобритании Марк Робертс отметил, что в России существует проблема с фанатскими группировками. Кроме того, он предостерег болельщиков сборной Англии от организации беспорядков.

- Российские болельщики представляют серьезную угрозу для посетителей чемпионата мира-2018, хотя власти пытаются снизить уровень насилия среди них, - цитирует The Telegraph Робертса. - Мероприятия английских болельщиков в общественных местах будут сопровождаться жесткой реакцией местных полицейских.

Есть риск происшествий на ЧМ-2018, если помнить, что произошло в Марселе в 2016 году. Вам надо открыть Youtube, чтобы понять, что в России есть серьезная проблема с фанатскими группировками, которые известны своим уровнем жестокости.

Если английские болельщики собираются ехать на мундиаль для того, чтобы устроить беспорядки, то они получат серьезный ответ. К вам будут относиться очень строго, вряд ли кому-то из болельщиков захочется оказаться в российской тюрьме.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий