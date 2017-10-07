Глава футбольной полиции Великобритании: "Российские болельщики представляют угрозу для посетителей ЧМ-2018"

Глава подразделения футбольной полиции Великобритании Марк Робертс отметил, что в России существует проблема с фанатскими группировками. Кроме того, он предостерег болельщиков сборной Англии от организации беспорядков.
- Российские болельщики представляют серьезную угрозу для посетителей чемпионата мира-2018, хотя власти пытаются снизить уровень насилия среди них, - цитирует The Telegraph Робертса. - Мероприятия английских болельщиков в общественных местах будут сопровождаться жесткой реакцией местных полицейских.
Есть риск происшествий на ЧМ-2018, если помнить, что произошло в Марселе в 2016 году. Вам надо открыть Youtube, чтобы понять, что в России есть серьезная проблема с фанатскими группировками, которые известны своим уровнем жестокости.
Если английские болельщики собираются ехать на мундиаль для того, чтобы устроить беспорядки, то они получат серьезный ответ. К вам будут относиться очень строго, вряд ли кому-то из болельщиков захочется оказаться в российской тюрьме.