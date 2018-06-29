Глава департамента строительства Москвы: "Инспекторы ФИФА признали "Лужники" лучшим стадионом по архитектуре трибун и обзору поля"

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев - о функционировании стадиона "Лужники" во время ЧМ-2018.

- На каждом матче работает городской штаб, я работаю в его составе на всех матчах. Строители также находятся на стадионах на всякий случай, но никаких сбоев не было, - цитируют Бочкарева "Известия". - Я специально приезжаю задолго до начала матча, прохожу по территории, смотрю, как гуляют люди. Все работает на высшем уровне. Помимо стадиона "Лужники", это вспомогательные сооружения: центры обработки данных, пропускные пункты, инженерные сети, благоустройство. Такого уровня подготовки и качества работ, масштаба нигде в мире больше нет. Инспекторы ФИФА признали "Лужники" лучшим стадионом по архитектуре трибун и обзору поля.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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