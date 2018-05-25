19:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гинтарас Стауче: "Если главный тренер решил, что вратарь - капитан, так тому и быть"


Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поддержал решение главного тренера Станислава Черчесова назначить капитаном команды Игоря Акинфеева.

- Капитан сборной России – Акинфеев. Правильно ли, что повязку носит голкипер? 

- Если главный тренер решил, что вратарь – капитан, так тому и быть. Трудно ли быть капитаном из ворот? Я бы не сказал. Его все слушают – и на поле, и за его пределами. Акинфеев – настоящий капитан! (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Стауче - скоро в "СЭ" //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!