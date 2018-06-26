Гернот Рор: "Рохо сыграл рукой"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор на пресс-конференции после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира от Аргентины (1:2) отметил, что в середине второго тайма следовало назначать пенальти в ворота соперника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Очень разочарованы, - признался Рор. - Моя команда отдала все, что могла. Во втором тайме мы играли отлично, но нескольких минут не хватило для того, чтобы пройти в 1/8 финала. Я горжусь игроками.



Не хватило опыта, у Нигерии все-таки молодая команда. Тем не менее, я думаю, что в таких матчах закаляется характер команды. Через несколько лет вы увидите очень сильную сборную Нигерии.



- Вы согласны с тем, что пенальти на Рохо не поставили?



- Снова история с пенальти... Думаю, что рука была. Но судье бывает трудно принять решение и трудно толковать увиденное, даже если он смотрит видео. Должен сказать, что в нашу пользу все-таки назначили пенальти в этой игре.

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