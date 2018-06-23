Германия - Швеция: Хектор вернулся в состав немцев после простуды

Стал известен состав сборной Германии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции. Защитник Йонас Хектор восстановился после простуды и вернулся в стартовый состав команды.

Нойер - Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор - Кроос, Руди - Мюллер, Ройс, Дракслер - Вернер.

Матч Германия - Швеция начнется в 21.00 по московскому времени.

Германия - Швеция: чемпионат мира по футболу, анонс матча

Германия - Швеция: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)