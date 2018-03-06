Гэри Невилл назвал Бориса Джонсона дураком за угрозы бойкотировать ЧМ-2018

Бывший футболист и тренер сборной Англии Гэри Невилл раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона за угрозы бойкота чемпионата мира-2018. Ранее глава британского МИД заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за отрвления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.
"Он бестолковый дурак! Зачем приплетать сюда футбол?!" - написал Невилл в Твиттере.
Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием Англи с ЧМ-2018
rustov
Levbereg shpasic "Борис, ты не прав!" 18:30_______________Эту фразу вообще мало кто знает. 18:59 Помнится, так сказал Егор Кузьмич Лигачев
19:32
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:30
Levbereg
shpasic "Борис, ты не прав!" 18:30_______________Эту фразу вообще мало кто знает.
18:59
Slim Taller
"отрвления".
18:58
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:44
Bache Gabrielsen
Ну да, как в том старом анекдоте. "Встречаются русский и американец. Американец и говорит: У нас демократия, не то, что у вас. Любой может выйти к Белому дому и крикнуть: "Долой Рейгана". Русский отвечает: Ну и что ? У нас тоже любой может выйти на Красную площадь и крикнуть: "Рейгана долой!"
18:37
Назаренко
Невилл-красава !!!
18:31
shpasic
"Борис, ты не прав!"
18:30
баламошка
Молодчина!
18:01
Apleks
То чувство, когда спорстмены гораздо умнее идиотов-политиков с кучей образования
17:51
rad19
Невилл - голос разума!
17:43