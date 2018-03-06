17:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гэри Невилл назвал Бориса Джонсона дураком за угрозы бойкотировать ЧМ-2018

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Бывший футболист и тренер сборной Англии Гэри Невилл раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона за угрозы бойкота чемпионата мира-2018. Ранее глава британского МИД заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за отрвления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

"Он бестолковый дурак! Зачем приплетать сюда футбол?!" - написал Невилл в Твиттере.

Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием Англи с ЧМ-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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rustov

Levbereg shpasic "Борис, ты не прав!" 18:30_______________Эту фразу вообще мало кто знает. 18:59 Помнится, так сказал Егор Кузьмич Лигачев

19:32

wako37

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:30

Levbereg

shpasic "Борис, ты не прав!" 18:30_______________Эту фразу вообще мало кто знает.

18:59

Slim Taller

"отрвления".

18:58

mypatrikin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

18:44

Bache Gabrielsen

Ну да, как в том старом анекдоте. "Встречаются русский и американец. Американец и говорит: У нас демократия, не то, что у вас. Любой может выйти к Белому дому и крикнуть: "Долой Рейгана". Русский отвечает: Ну и что ? У нас тоже любой может выйти на Красную площадь и крикнуть: "Рейгана долой!"

18:37

Назаренко

Невилл-красава !!!

18:31

shpasic

"Борис, ты не прав!"

18:30

баламошка

Молодчина!

18:01

Apleks

То чувство, когда спорстмены гораздо умнее идиотов-политиков с кучей образования

17:51

rad19

Невилл - голос разума!

17:43

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