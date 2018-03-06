Гэри Невилл назвал Бориса Джонсона дураком за угрозы бойкотировать ЧМ-2018

Бывший футболист и тренер сборной Англии Гэри Невилл раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона за угрозы бойкота чемпионата мира-2018. Ранее глава британского МИД заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за отрвления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

"Он бестолковый дурак! Зачем приплетать сюда футбол?!" - написал Невилл в Твиттере.

Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием Англи с ЧМ-2018