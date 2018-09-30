Георгий Джикия: "Удивлен тем, что сделал Дзюба на ЧМ-2018"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что не ожидал от нападающего Артема Дзюбы такой хорошей игры во время чемпионата мира-2018.

– Сколько матчей сборной на ЧМ-2018 вы посмотрели вживую?

– Только открытие, потом поехал на сборы. Это просто несравнимо ни с нашим чемпионатом, ни с Лигой чемпионов. Просто супер. То, как люди поддерживали, помогло ребятам, и они отблагодарили. Мне было очень приятно находиться на стадионе. Все на высшем уровне.

– Удивлены тем, что сделал Дзюба на этом турнире?

– Удивлен – не то слово. Он сделал все хорошо, выжал из себя все. Сделал все, что мог. (Сергей Егоров)

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