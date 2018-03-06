Геннадий Орлов: "Был на десяти чемпионатах мира. Более радостного события сложно найти"

Посол чемпионата мира-2018 Геннадий Орлов рассказал, почему болельщикам из других стран не нужно бояться приезжать на мировое первенство в Россию. Известный комментатор выступил на мероприятии в Санкт-Петербурге в честь запуска часов обратного отчета до старта турнира, который начнется 14 июня.

- Пошел 121-й год российскому футболу. Я сам футболист, играл за ленинградские команды, - начал Орлов. - Мы, конечно, и не могли представить, что чемпионат мира приедет в нашу страну. У нас будут потрясающие матчи в Петербурге, пройдет полуфинал. Сборные будут жить у нас - Англия под Питером в Репино. Сейчас они попросили, чтобы у них там возвели шестиметровый забор. У нас команда Кореи будет жить, Саудовская Аравия остановится на базе "Зенита". Я был на десяти чемпионатах мира по футболу и должен сказать, что более радостное событие тяжело придумать. У нас в городе будут работать волонтеры, эти добровольцы будут лицом Петербурга. Они прошли обучение, они создадут атмосферу гостеприимства. У нас на чемпионате мира болельщики с билетами смогут не только на электричках ездить, но и передвигаться между городами за счет российского государства. Это будет впервые в истории чемпионатов мира.

- Почему болельщикам не нужно бояться ехать в Россию на чемпионат мира?

- Я был в Аргентине на чемпионате мира-78, когда там правила хунта и везде ходили автоматчики. Но у нас будет все по-другому. Конечно, мы не ангелы, у нас много недостатков. Но в том, что у нас народ любит весь мир, всех людей других стран, нет сомнений. Так что добро пожаловать, приезжайте к нам!

- Могли представить, что в России пройдет чемпионат мира?

- Нет! Видите, Советский союз дотянулся только до Олимпийских Игр. Сейчас нас ждет большой праздник.

- Какой матч сборной России ждете больше всего?

- Первый матч (с Саудовской Аравией, 16 июня. - Прим. "СЭ"). Верю, что наша команда сыграет прилично, и болельщикам не будет стыдно за сборную. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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