Гарет Саутгейт: "Не понравилось, что пропустили. Разница мячей имеет значение"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Панамой (6:1).

- Все решили практически за полчаса, - сказал Саутгейт. - Сложилось лучше, чем в прошлый раз против Туниса. Хотя на первых минутах мы были в замешательстве. Панама играла 6-3-1 и нужно было понять, как получить пространство. Очень доволен тем, как сыграл Лингард. Прекрасно выглядел и забил классный гол. Что не понравилось? Пропущенный мяч. Говорили об этом в перерыве – разница забитых и пропущенных мячей очень важна в нашей группе. Но после 6:1 критиковать ребят не хочется. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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