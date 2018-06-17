Гарет Саутгейт: "Мы осознаем значение Сталинградской битвы во Второй мировой войне"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 против Туниса. Игра Тунис-Англия состоится 18 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Осознаете ли вы роль Волгограда в контексте Второй мировой войны? Даже во время строительства арены время найдены снаряды с тех военных лет…

- Мы знакомы с историей города и осознаем значение Сталинградской битвы во Второй мировой войне. Мы отдаем долг памяти людям, которые погибли в этой битве. Это узел, связывающий историю нашей страны и России. Вспоминаем историю и помним, что в мире есть вещи более важные, чем футбол. (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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