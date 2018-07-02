Гарет Саутгейт: "Фалькао - выдающийся, но Колумбия - это в первую очередь Пекерман"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции, посвященной завтрашнему мачту его команды против Колумбии в рамках 1/8 финала чемпионата мира, рассказал, чего ждет от форварда соперника Радамеля Фалькао.

- Фалькао играл в Англии за "МЮ" и "Челси", но мало забивал. Но нельзя забывать, что большую часть времени на том этапе карьеры он восстанавливался от тяжелой травмы. А в других клубах, и в "Атлетико", и в "Монако" он доказывал, что является выдающимся форвардом. Нам нужно быть с ним аккуратнее. Но дело не только в нем. И не в Хамесе, чье участие в игре под вопросом. Колумбия - слаженная команда, которой руководит опытнейший тренер Хосе Пекерман. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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