Гарет Саутгейт: "Если за пять минут до конца бодну Мартинеса, значит, мы решили не считать карточки"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт накануне матча третьего тура чемпионата мира против Бельгии в Калининграде оценил важность того, с кем предстоит сыграть в 1/8 финала этого турнира.

- Сборная Англии не побеждала в матчах на вылет с 2006 года, так что было бы странно, если бы я сейчас занимался вычислениями, с кем нам выгоднее играть до полуфинала. Что касается того, будем ли мы считать карточки в случае ничейного результата, которые могут повлиять на наше итоговое место... Знайте, если за пять минут до конца я пойду и бодну головой тренера бельгийцев Роберто Мартинеса, значит мы решили не думать о рейтинге fair play. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная Англии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии.

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